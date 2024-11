"Contro il Cagliari gioca Camarda". A fornire l'indicazione sulla formazione è stato lo stesso allenatore del Milan, in conferenza stampa, che poi ha spiegato così la sua scelta: "Per me non è sorprendente - ha detto -, lavora tutti i giorni con noi. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità, e lui dimostra tutti i giorni di averla. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico, tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio e penso che Camarda in questo momento sia più pronto di Abraham per fare questo ruolo"