Due gol all'Empoli, 12 anni sempre in gol in Serie A. Tra gli stranieri del nostro campionato Josip Ilicic è l'unico a detenere questo primato: dalla stagione 2010 a oggi è sempre andato a segno, ogni anno. Non solo: in questo periodo è anche nella top5 dei migliori marcatori stranieri in A. Ripercorriamo la classifica per scoprire il podio: il terzo posto non è irraggiungibile...