Da una sosta all'altra, chi guida le 3 classifiche del campionato

Il Napoli è sempre uscito con il sorriso dalle soste, vincendo in entrambi i casi la prima partita al rientro dalla pausa. In particolare, ha vissuto il suo miglior momento a cavallo tra la prima e la seconda sosta, periodo in cui si è anche innalzata la sua media-gol segnati, subendone solo uno in 4 partite.



Dall'inizio del campionato alla prima sosta: 6 punti in 3 partite (media: 2)

Verona-Napoli 3-0

Napoli-Bologna 3-0

Napoli-Parma 2-1

Tra prima e seconda sosta: 10 punti in 4 partite (media: 2.5)

Cagliari-Napoli 0-4

Juventus-Napoli 0-0

Napoli-Monza 2-0

Napoli-Como 3-1

Tra seconda e terza sosta: 10 punti in 5 partite (media: 2)