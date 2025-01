Sulla panchina del Milan da 4 giorni, Conceiçao parte con una vittoria contro la Juventus. Mica male. Sotto 1-0 dopo il primo tempo, all’intervallo si fa sentire nello spogliatoio, poi sistema la squadra con i cambi e la vince in rimonta in 4’ grazie a un rigore e a un autogol (fatali due errori della Juventus). "Dopo i primi 45', all'intervallo, di sicuro non ho dato baci ai giocatori, anzi, mi sono arrabbiato perché non avevamo fatto le cose che avevamo preparato. Sono un buon gruppo e di qualità, a volte manca un po' di quella buona cattiveria per arrivare a qualcosa di più. Ai giocatori ogni tanto serve anche qualche botta: io non sono molto simpatico, non mi piace dare abbracci, sono più le volte che mi arrabbio che il contrario. Li ringrazio perché hanno accettato un allenatore che non sorride tanto e questo mi fa piacere: io sono qui non per farmi amici ma per vincere".