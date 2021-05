27/29 ©LaPresse

LUGLIO 2020, CAPITANO DEL MILAN - Intanto le statistiche vengono sempre di più ritoccate. Nel luglio del 2020 Donnarumma raggiunge le 200 gare ufficiali in rossonero (proprio col Sassuolo, avversaria dell'esordio assoluto). E tre giorni dopo (contro l'Atalanta delle lacrime) scende per la prima in campo con la fascia da capitano. Lo farà per 27 partite.