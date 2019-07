Al via la preparazione degli Azzurri in vista della nuova stagione: i ragazzi di Ancelotti, che resteranno in Trentino fino al 26 luglio, sono arrivati in ritiro accolti dal sole. Nel pomeriggio l'allenamento, in condizioni metereologiche decisamente diverse: la partitella si è giocata sotto una pioggia battente e il primo gol della stagione è stato realizzato dal giovane Gianluca Gaetano

IL PRIMO ALLENAMENTO DEL NAPOLI. VIDEO

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP