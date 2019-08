3 agosto, LILLA-ROMA 2-3 (19’ Weah, 51’ Under, 62’ Zaniolo, 73’ Araujo, 91’ Cristante). Si continua a lavorare sul 4-2-3-1 con Zaniolo alle spalle di Dzeko e due esterni (Under e Kluivert) con i piedi “invertiti”. Weah jr apre per i francesi, i giallorossi rimontano con due assist di Dzeko. C’è ancora da lavorare sul pressing alto come lo vuole Fonseca, i terzini dietro non vengono aiutati a dovere. Ma ne esce comunque una vittoria (con la Roma trasformata nella ripresa) che aiuta nella crescita