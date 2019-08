Ci mette un tempo la Roma per prendere le misure all’Arezzo, prima di trovare la via del gol nella ripresa e vincere anche l’ultima amichevole prima dell’esordio stagionale contro il Genoa di domenica prossima. I giallorossi vincono 3-1 in Toscana contro un avversario più complicato del previsto, abile a rispondere dal dischetto con Belloni al gol su rigore a inizio secondo tempo realizzato da Diego Perotti. Un equilibrio che Dzeko non riesce a spezzare in un paio d’occasioni, fermato dal portiere dell’Arezzo e dalla scarsa mira a pochi passi dalla porta. Il bosniaco dopo un’ora di gioco però riesce a trovare finalmente il gol con la conclusione più complicata di tutte: un sinistro rasoterra a incrociare scagliato dal limite dell’area, il modo migliore per festeggiare il rinnovo in giallorosso. A quel punto la sfida è in discesa, nonostante la Roma rischi in un paio di occasioni di incassare per la seconda volta il gol del pareggio: a chiudere i conti dopo la girandola dei cambi è Kluivert, entrato nel finale e abile ad approfittare della respinta della difesa sulla conclusione di Antonucci.