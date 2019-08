MEDIA PUNTI - È di Antonio Conte la media punti più alta in assoluto nel massimo campionato italiano. 2.24 di media a partita. Per il nuovo allenatore dell'Inter 75 vittorie, 26 pareggi e 11 sconfitte in 112 panchine in Serie A. Per un totale di 251 punti. Tra i presenti nel prossimo campionato, nella top 10, ci sono anche Sarri (sesto con 1.98 punti di media a partita) e Ancelotti (nono con 1.97 punti di media a partita).