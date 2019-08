La Roma rinnova Under e prende il giovane Cetin per la difesa, mentre Nzonzi è a un passo dal Galatasaray e Lovren è più vicino. Il Milan ribadisce all’entourage di Correa la volontà di chiudere l’affare, ma resta la distanza economica e da Madrid non arrivano segnali di possibili sconti. Il Flamengo si ritira dalla corsa per Balotelli: si aspetta solo l’ufficialità per il passaggio al Brescia. Sassuolo vicino a Mammana. L’Atalanta in pressing su Roger Martinez, colombiano del Club America. Il Parma pensa a Conti e al ritorno di Bastoni. Fiorentina su Pedro del Fluminense e su Diego Rossi

