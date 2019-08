Consigli (SASSUOLO) - Come giocherà De Zerbi? E' un dubbio che ci porteremo dietro per ancora qualche tempo. Lo scorso anno, ad inizio stagione, era un Sassuolo che segnava un sacco ma che incassava anche molto. Ad un certo punto però le cose sono cambiate: difesa solida, pochi gol presi e clean sheet in aumento. Per Consigli parlano i suoi numeri in A: l'eperienza c'è, la tecnica pure. Resta da capire cosa farà De Zerbi. Molti fantallenatori lo potrebbero scartare in quanto penseranno al Sassuolo di inizio stagione scorsa ma non è detto che vada a finire in quel modo. Pensateci