Yann Karamoh – Parma - Lo aspettiamo tutti al varco. ‘Voglio 10 gol’ ha detto. Anche tutti quelli che giocano a Superscudetto lo sperano vivamente. Con l’Inter aveva fatto vedere belle cose nei pochi spezzoni di gara passati in maglia nerazzurra. Tornato a Bordeaux ha chiuso con 3 reti in 18 presenze in Ligue 1. Come detto, in tanti lo avranno puntato. Il rischio flop c’è. Non tanto per lui ma per voi fantallenatori. Rischiate di strapagarlo con alte aspettative