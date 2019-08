Brugman (PARMA) - Sarebbe abbastanza sorprendente se uno come lui non dovesse avere spazio nel Parma di quest'anno. Non stiamo dicendo che i suoi diretti concorrenti siano scarsi ma un jolly come lui può far comodo ad allenatori e fantallenatori. La stagione è lunga e logorante con le gerarchie che possono cambiare dall'oggi al domani. Personalità e carisma in campo non gli mancano di certo