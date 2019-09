DANILO (Juventus) - 10 punti - Nemmeno il tempo di annunciare la sostituzione che l'esterno brasiliano era già con le braccia al cielo. Il coast to coast bianconero è servito per passare in vantaggio e per presentare come meglio non si poteva il nuovo 'debuttante'. Danilo può diventare un fattore importante, sia per la squadra di Sarri che per le 'nostre squadre' del fantacalcio