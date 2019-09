AUDERO (Sampdoria) 1 punto - Lo scorso anno era partito alla grande candidandosi come autentica sorpresa. Poi i suoi numeri sono un po' scesi ma in quest'annata le cose per lui e per i suoi compagni sono iniziate davvero male. 7 gol presi in due giornate per Audero che dal 5 in pagella è sceso fino al singolo punto causa 4 gol subiti