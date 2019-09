Andrea Pinamonti (GENOA) - Non chiamatelo Piatek 2.0 o lo brucerete abbastanza in fretta. Il ragazzo è atteso dalla sua prima vera stagione (completa e continua). Per ora non ha di certo deluso e con Koamé il Genoa può avere in rosa un altro attacco sorprendente. Nulla porta a pensare che uno come Pinamonti possa fallire. L'anno scorso fu decisivo da subentrato. Pochi palloni e un discreto numero di gol. Quest'anno c'è da giurare che la sua carriera subirà una bella impennata