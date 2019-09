Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions il numero 1 del gruppo Suning, impegnato in questi giorni in Italia per affari, ha fatto visita ad Antonio Conte e alla squadra in compagnia di suo figlio Steven. Jindong si è complimentato con l'allenatore, la dirigenza e lo staff per il brillante inizio di stagione. Sarà in tribuna a San Siro per seguire la partita

FIGC, CASSANO E LUCARELLI AL CORSO PER DIRETTORI SPORTIVI

DAL 20 SETTEMBRE DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY: LA GUIDA

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP