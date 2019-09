Per la prima vola in stagione siamo, le 20 squadre di Serie A combinano per meno di 30 gol. Nelle prime tre giornate eravamo infatti arrivati a 95 reti complessive. Il quarto turno ne ha fatti registrare 28 che sono comunque un più che discreto bottino da leggere in termini fantacalcistici. E’ stata un po’ la giornata delle ‘sicurezze’: quelli che all’asta vi saranno costati un po’, oggi vi avranno (forse) fatto gioire. Da Caputo a CR7 passando per il solito Kolarov. La nostra Top 11 mette a referto un bel 120 di totalone di giornata