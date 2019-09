Mario Balotelli (BRESCIA) - SCONSIGLIATO - 'Non mi sono mai allenato tanto in vita mia come in questi ultimi tempi' ha detto SuperMario che non vede l'ora di esordire con il Brescia. La Juve di Sarri al momento non sembra difensivamente granitica come negli scorsi anni ma il responso iniziale del campo potrebbe dirci che Balotelli debba ancora entrare in forma anche dal punto di vista degli automatismi. Meglio tenerlo in caldo per altre occasioni