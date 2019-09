Marten De Roon (ATALANTA) – 9,5 punti – Per molti l’olandese non è così funzionale al giochino che in tanti amiamo. Ottimo centrocampista difensivo ma a livello ‘fanta’ non il massimo. Certo è che parliamo di un titolare e quindi in molti lo avranno preso come (mezza) riserva utilissima per non rimanere in 10. Succede però che anche uno non abituato a stare in area risolva le partite