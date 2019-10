6) SUBENTRA ANCORA IN CORSA. Come era iniziata quella sua prima avventura con la Roma? Subentrando in corsa, come gli è capitato tante volte in carriera (compresa questa, con la Samp), chiamato ad "aggiustare" situazioni che non vanno. Nel 2009 era subentrato a Luciano Spalletti dopo 2 giornate (e 2 sconfitte). In comune con Spalletti ha l'esperienza sulle panchine di Roma e Inter e, adesso, anche della Sampdoria