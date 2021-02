La decima edizione del riconoscimento premia i migliori giocatori della stagione 2019/20. Assegnato dall'Associazione Italiana Calciatori, l'evento in programma a marzo decreta i migliori per ogni ruolo ma non solo: votati anche allenatore, arbitro e squadra dell'anno dell'ultimo campionato (maschile e femminile). Ecco la shortlist ufficiale con i primi finalisti