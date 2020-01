9/41

La storia dei danesi in Italia ha origini lontane, con i primi arrivati in Serie A nel Dopoguerra. Nella foto gli attaccanti della Juventus Karl Aage Praest (in bianconero dal ’48 al ’54) e Helge Bronée (Palermo, Roma, Juve, Novara) posano insieme a John Hansen, ex compagno di squadra appena passato alla Lazio. Ma in quegli anni sono tantissimi i danesi che approdano in Italia, con l’Atalanta che ne accoglie ben 4 (Jorgen Sorensen, poi passato al Milan; Karl Aage Hansen, in Italia anche con Juve, Samp e Catania, Poul Rasmussen e Svend Hansen), i bolognesi Axel Pilmark (pilastro rossoblù dal 1950 al 1959) e Ivan Jensen (1949-1956), e ancora Johannes Ploger (attaccante; 1948-49 Juventus, 1949-50 Novara, 1950-51 Torino, 1951-1954 Udinese), Erling Sorensen (centrocampista; 1949-50 Modena, 1950-1952 Udinese, 1952-1955 Triestina), Niel Bennike (attaccante; 1950-1953 Spal, 1953-54 Genoa), Kai Frandsen (centrocampista; 1950-51 Cremonese, 1951-1953 Lucchese), Per Jensen (attaccante; 1954-55 Triestina), Hans Colberg (difensore; 1950-1953 Lucchese), Dion Oernvold (centrocampista; 1951-52 Spal)