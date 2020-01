Scelto il numero 24: il motivo

Dal 23 al Tottenham al 24 all'Inter: la scelta di Christian Eriksen rappresenta il passo in avanti fatto dal centrocampista danese. Il calciatore, infatti, ritiene che il trasferimento in nerazzurro sia un miglioramento nella sua carriera e ha tenuto in considerazione questo pensiero nella scelta del numero di maglia. Una decisione che era stata presa prima della morte di Kobe Bryant, che per gran parte della sua carriera ha avuto proprio il numero 24. Un involontario ma gradito tributo alla leggenda del basket scomparsa qualche giorno fa.

Le prime parole



"Non vedevo l’ora di arrivare", queste le prime parole a Inter TV. "Essere qui è bellissimo - prosegue emozionato il danese -. Voglio farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma. Sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, un club fantastico".