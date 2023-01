Terza doppietta di fila per Lookman, protagonista nel 3-3 contro la Juve. L'attaccante nerazzurro è ai vertici tra i migliori bomber in Europa nel mese di gennaio: quali sono stati i più prolifici nei top 15 campionati considerando tutte le competizioni? A parità di gol segnati, occupa la posizione più alta chi li ha realizzati in meno minuti. Solo uno ha la stessa frequenza dell'atalantino: non si tratta dello scatenato Haaland, né di Osimhen… Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

