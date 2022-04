13/13 ©LaPresse

L'ALLENATORE: ROBERTO DONADONI - Avete contato la provincia più diffusa in questa top 11 con annessa panchina? Milano "batte" Bergamo 5 a 4, non fosse per l'uomo guida in panchina che riequilibra tutto e pareggia la sfida. Nato a Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo, non allena dal 2020 (con lo Shenzhen in Cina), ma sarebbe il tecnico ideale per questa squadra tutta lombarda.