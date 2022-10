Con il gol segnato a Firenze in pieno recupero, Ciro Immobile si è avvicinato a un altro record: presto potrebbe diventare l'attaccante ad aver segnato più gol in Serie A dal novantesimo minuto in poi. La "Zona Cesarini", così come è conosciuta la fase finale di una partita, potrebbe così anche essere ribattezzata. Negli ultimi anni sono stati tanti i giocatori a risultare spesso decisivi nell'ultimo minuto di gioco o nel recupero di un incontro. In testa c'è la coppia Di Vaio-Totti con 15 reti ciascuno