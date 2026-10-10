 Serie A, Spence veste la 99 con l'Inter: chi l'ha indossata prima di lui | Sky Sport
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Serie A, i giocatori con la maglia numero 99: da Ronaldo a Spence

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Esordio per Djed Spence con l'Inter contro il Parma: c'è un nuovo numero 99 in campo. L'ultimo ad averlo indossato in nerazzurro era stato Taremi. Prima di lui anche Cassano (fedelissimo del 99) e Pinamonti. Ma la lista dei giocatori che hanno indossato questo numero è molto lunga... Celebre il 99 rossonero con cui Ronaldo il Fenomeno approdò al Milan: tra campioni e meteore ecco chi l'ha indossata

INTER-PARMA 3-0

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