Serie A, i giocatori con la maglia numero 99: da Ronaldo a Spence
Esordio per Djed Spence con l'Inter contro il Parma: c'è un nuovo numero 99 in campo. L'ultimo ad averlo indossato in nerazzurro era stato Taremi. Prima di lui anche Cassano (fedelissimo del 99) e Pinamonti. Ma la lista dei giocatori che hanno indossato questo numero è molto lunga... Celebre il 99 rossonero con cui Ronaldo il Fenomeno approdò al Milan: tra campioni e meteore ecco chi l'ha indossata
- Il terzino inglese è il nuovo 99 nerazzurro: numero rimasto libero nella stagione 2025/26 e che adesso torna ad avere un proprietario all'Inter
- Prima di Spence, l'ultimo 99 nerazzurro era stato l'attaccante iraniano che nel 2024/25 è arrivato a un passo "da fare 100": secondo in campionato e sconfitto in finale di Champions
- L'ultimo interista capace di cucire lo scudetto sulla maglia numero 99 resta l'attaccante italiano, 8 presenze e un gol nell'Inter di Conte (stagione 2020/21)
- Ha fatto del 99 quasi un simbolo, vestendolo per buona parte della sua carriera. Lo aveva "inventato" arrivando alla Sampdoria, dopo che con Bari, Roma e Real Madrid aveva vestito il "suo" 18 (a parte la seconda metà della prima stagione al Real, quando prese il 19). Da quel momento l'ha conservato in tutte le squadre in cui è approdato, a partire dal Milan
- Quando nel gennaio 2007 il Fenomeno spezza tanti cuori nerazzurri tornando a Milan (ma in rossonero), la maglia numero 9 è sulle spalle di Pippo Inzaghi e allora lui "raddoppia"
- I rossoneri hanno avuto un 99 celebre anche tra i pali, con Gigio affezionato al numero con cui fece l'esordio nella stagione 2015/16 e conservato per tutti i suoi sei anni in rossonero
- Restando in tema di grandi portieri, il portoghese vinse la Champions con il Porto di Mourinho con il 99 sulle spalle
- Altra maglia "simbolo" quella del capitano del Livorno: 99+fascia al braccio il suo tratto distintivo
- L'egiziano approda in giallorosso nel 2004, dopo che alla Roma era sfuggito Ibrahimovic, prima scelta di Fabio Capello. Meteora da 8 presenze in campionato senza l'ombra di un gol
- Chi un gol lo fece (ma a quello si fermò) è l'attaccante francese che nel 2011 approda alla Lazio, dopo le stagioni ricche di gol con Liverpool, Marsiglia, Sunderland e Panathinaikos. Inizio col botto, in rete alla prima di campionato in casa del Milan (dopo che all'esordio in Europa League aveva fatto doppietta) e festeggiamento mettendo in mostra il suo... 66. In Serie A quella resta la sua unica capriola
- Chi oggi veste e onora la casacca numero 99 è il camerunese del Napoli, che se la tiene stretta dal 2021 e che in queste stagioni ci ha cucito su due scudetti
- Non è stato altrettanto fortunato il polacco, quattro stagioni e mezza con il 99 del Napoli, indossato la prima volta nel campionato 2020/21