A pochi minuti dal fischio di inizio di Milan-Frosinone c'è stato un momento dedicato a Fondazione Milan, al quale hanno partecipato tante leggende della storia rossonera come Ambrosini, Galli, Massaro e Tassotti. Tanta commozione per il ricordo, di tutto lo stadio, per Franco Baresi. In particolare si è distinto il coro della Curva Sud "Un Capitano, c'è solo un capitano"

Fondazione Milan è stata protagonista a San Siro nel pre partita di Milan-Frosinone portando al centro i beneficiari dei suoi progetti e l’impatto dello sport sulle loro vite. Nel tempo ha raggiunto oltre 200.000 giovani con 288 progetti in Italia e in altri 25 Paesi, grazie a oltre 13 milioni di euro investiti. Fra i testimonial diverse vecchie glorie rossonere che sono scese in campo per l'occasione. Massimo Ambrosini, Legend rossonera e Ambassador della serata, oltre a Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, e Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi hanno visitato il progetto Calcio Seduto.