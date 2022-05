Serie A, i giocatori stranieri con più presenze

Javier Zanetti, ex capitano e attuale vice-presidente dell'Inter, è lo straniero con più gettoni nel campionato italiano. Dietro di lui ci sono tre suoi ex compagni di squadra e uno di questi potrebbe avere la possibilità di raggiungerlo e superarlo. Nella top-20 degli stranieri più presenti in Serie A, tra i tanti campioni, ci sono anche un Pallone d'Oro, qualcuno ancora in attività altrove e un paio di "fedelissimi" a una sola maglia come l'argentino