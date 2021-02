6/20 Instagram @gpelle19_official

SOUTHAMPTON. Nel 2014 vola in Premier, agli inglesi del Southampton, acquistato per 11 milioni di euro. Due buone stagioni con i Saints, 80 presenze condite da 30 gol. Le 12 reti realizzate nel primo anno in campionato lo "incoronano" settimo giocatore italiano ad andare in doppia cifra in una singola stagione in Inghilterra (oltre a lui c'erano riusciti, in ordine cronologico: Ravanelli, Vialli, Baiano, Zola, Di Canio e Balotelli).

