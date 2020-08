Stagione da applausi per l'attaccante della Lazio, capocannoniere e miglior marcatore italiano in un singolo campionato. Eguagliato inoltre il record di 36 centri targato Higuain nel 2016. E non è tutto: c'è anche il trionfo nella Scarpa d'Oro. Obbligatorio ripercorrere il bilancio dello scatenato Immobile: ecco le 36 foto del suo score in questa Serie A, una per ogni gol segnato a partire dallo scorso agosto

SCARPA D'ORO 2020, LA CLASSIFICA