Il Bologna ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Holm: i controlli hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, senza lesioni maggiori. I tempi di recupero sono di 2/3 settimane. Nella Lazio problemi per i nuovi arrivati Tavares e Dele-Bashiru. L'Inter ha ritrovato Acerbi, che è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre nel Genoa soltanto affaticamento per Gudmundsson. Ecco la situazione squadra per squadra degli infortunati nel precampionato

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE