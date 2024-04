Per 10 giocatori dell'Inter quello di quest'anno è il primo scudetto in assoluto conquistato in carriera. Altri 8, invece, lo avevano già vinto con i nerazzurri (uno ai tempi del Triplete) ma non fa parte di questo mini-gruppo colui che ha vinto più campionati in totale. Sapete di chi si tratta?

VAI ALLO SPECIALE