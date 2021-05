Festa dell'Inter a distanza di undici anni dall'ultimo scudetto, periodo coinciso con il digiuno per tanti big passati in squadra. È il caso di un campione come Mauro Icardi, bomber rimasto a secco come altri nerazzurri che non ce l'hanno fatta. E se fossero rimasti? Ecco la top 11 a partire dal 2010, ma non è tutto: in coda lo storico dream team degli ex interisti senza lo scudetto con questa maglia