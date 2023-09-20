 Milan Inter: da Icardi a Giroud, i bomber del derby in attività | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Milan-Inter: da Icardi a Giroud, i bomber del derby in attività

i bomber fotogallery
18 foto

Alcuni di loro potrebbero essere protagonisti nel derby di sabato, altri rappresentano il passato ma, anche giocando altrove, ricorderanno per sempre i gol segnati nei derby. Di chi è il record tra i calciatori in attività? Più del Milan o più dell'Inter in classifica? Eccoli tutti, partendo da chi ha fatto almeno due gol. Il derby è live sabato 31 alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW

LE CONFERENZE: AMORIM - CHIVU - LO SPECIALE  DERBY

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali U15, l'Italia chiude al 12esimo posto

mondiali u15

L'Italia ha concluso lo storico Mondiale U15, con 189 Nazionali partecipanti e un regolamento...

6 foto

Serie A, la classifica un anno dopo: il confronto

su e giù

13 punti e 9 posizioni in più rispetto a un anno fa: nessuno in 365 giorni è migliorato come la...

17 foto

Atalanta, 10 giocatori in gol come Inter e Napoli

Serie A

Segnando alla Fiorentina, Charles De Ketelaere e Nicola Zalewski sono diventati, rispettivamente,...

20 foto

Ronaldo segna ancora: -15 dai 1000 gol in carriera

LA CLASSIFICA

Cristiano Ronaldo tocca quota 985 gol con la tripletta segnata all'Al-Kholood Club in Saudi Pro...

27 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

Continua ad avere un ritmo da big il Frosinone che batte il Lecce e sale a 17 punti. Fiorentina e...

20 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Chivu, conferenza stampa LIVE dalle 14.30

    live appiano gentile

    Il derby di Milano si avvicina. Sarà una delle sfide più sentite della stagione: sabato 31...

    Milan, Tomori out per una lesione al flessore

    milan

    In vista del derby con l'Inter Ruben Amorim perde, per un problema muscolare, Fikayo Tomori. Il...

    Buonfiglio: "Calcio? Serve programma, non nomi"

    VIDEO INTERVISTA

    Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha intervistato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni....