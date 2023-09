Alcuni di loro saranno protagonisti nel derby di sabato, altri rappresentano il passato ma anche giocando altrove ricorderanno certamente i gol segnati in Inter-Milan. Se Lautaro detiene il record con 8 centri in tutte le competizioni, l'ex capitano Mauro Icardi lo segue a 5 come un altro ex, Romelu Lukaku. I milanisti? Giroud insegue da lontano e cerca di staccare Pato a quota 3 gol. Ecco tutti i calciatori in attività che hanno segnato nel derby di Milano