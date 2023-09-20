Milan-Inter: da Icardi a Giroud, i bomber del derby in attività
Alcuni di loro potrebbero essere protagonisti nel derby di sabato, altri rappresentano il passato ma, anche giocando altrove, ricorderanno per sempre i gol segnati nei derby. Di chi è il record tra i calciatori in attività? Più del Milan o più dell'Inter in classifica? Eccoli tutti, partendo da chi ha fatto almeno due gol. Il derby è live sabato 31 alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW
LE CONFERENZE: AMORIM - CHIVU - LO SPECIALE DERBY
- Stagione 2023-24, 4^ giornata, Inter-Milan 5-1
- Stagione 2023-24, 33^ giornata, Milan 1-2
- Supercoppa italiana 2025: Inter-Milan 2-3
- Coppa Italia 2024/25, semifinale andata: Milan-Inter 1-1
- Serie A 2024-25, Milan-Inter 1-1
- Coppa Italia 2024/25, semifinale ritorno: Inter-Milan 0-3
- Coppa Italia 2024/25, semifinale ritorno: Inter-Milan 0-3 (doppietta)
- Serie A 2024-25, 5^ giornata, Inter-Milan 1-2
- Supercoppa italiana 2023, Milan-Inter 0-3
- Serie A 2018-19, 28^ giornata, Milan-Inter 2-3
- Serie A 2019-20, 23^ giornata, Inter-Milan 4-2
- Serie A 2016-17, 13^ giornata, Milan-Inter 2-2
- Serie A 2021-22, 24^ giornata, Inter-Milan 1-2
- Serie A 2018-19, 28^ giornata, Milan-Inter 2-3
- Serie A 2019-20, 23^ giornata, Inter-Milan 4-2
- Serie A 2024-25, 23^ giornata, Milan-Inter 1-1
- Stagione 2022-23, 5^ giornata, Milan-Inter 3-2 (doppietta)
- Stagione 2023-24, 4^ giornata, Inter-Milan 5-1
- Serie A 2021-22, 12^ giornata, Milan-Inter 1-1
- Serie A 2023-24, 4^ giornata, Inter-Milan 5-1
- Coppa Italia 2024-25, semifinale andata, Milan-Inter 1-1
- Champions League 2022-23, semifinale andata, Milan-Inter 0-2
- Serie A 2023-24, 4^ giornata, Inter-Milan 5-1 (doppietta)
- Serie A 2024-25, 5^ giornata, Inter-Milan 1-2
- Supercoppa italiana 2025, Inter-Milan 2-3
- Serie A 2025-26, 12^ giornata, Inter-Milan 0-1
- Serie A 2021-22, 24^ giornata, Inter-Milan 1-2 (doppietta)
- Serie A 2022-23, 5^ giornata, Milan-Inter 3-2
- Serie A 2019-20, 4^ giornata, Milan-Inter 0-2
- Serie A 2019-20, 23^ giornata, Inter-Milan 4-2
- Serie A 2022-23, 5^ giornata, Milan-Inter 3-2
- Serie A 2022-23, 5^ giornata, Milan-Inter 3-2
- Supercoppa Italia 2022-23, Milan-Inter 0-3
- Champions League 2022-23, semifinale andata, Milan-Inter 0-2
- Serie A 2019-20, 4^ giornata, Milan-Inter 0-2
- Serie A 2019-20, 23^ giornata, Inter-Milan 4-2
- Serie A 2020-21, 4^ giornata, Inter-Milan 1-2
- Serie A 2020.21, 23^ giornata, Milan-Inter 0-3
- Coppa Italia 2020-21, quarti di finale, Inter-Milan 2-1
- Serie A 2016-17, 32^ giornata, Inter-Milan 2-2
- Serie A 2017-18, 8^ giornata, Inter-Milan 3-2 (tripletta)
- Serie A 2018-19, 9^ giornata, Inter-Milan 1-0
- Serie A 2018-19, 28^ giornata, Milan-Inter 2-3
- Serie A 2020-21, 23^ giornata, Milan-Inter 0-3 (doppietta)
- Coppa Italia 2021-22, semifinale ritorno, Inter-Milan 3-0 (doppietta)
- Serie A 2022-23, 21^ giornata, Inter-Milan 1-0
- Supercoppa Italiana 2023, Milan-Inter 0-3
- Champions League 2022-23, semifinale ritorno, Inter-Milan 1-0
- Supercoppa Italiana 2025, Inter-Milan 2-3