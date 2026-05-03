L’avvio era stato fantastico. Petar si era presentato con tutto il corredo tecnico per trovare posto nell’Inter. Fisico, testa alta e capacità di gestire la manovra persino da centrale. La prima riserva di Mkhitaryan, a inizio campionato, era lui. E Chivu lo aveva anche utilizzato da centrale quando Calhanoglu chiedeva il cambio. Partenza a razzo fino a ottobre, con un gol e due assist, poi però si è fatta strada una certa flemma che ha fatto pensare che forse l’avvio della rivoluzione del centrocampo nerazzurro si poteva posticipare. La prima alternativa per la mediana è diventato Zielinski, e Sucic si è risvegliato in primavera, decisivo però per trascinare assieme a Calhanoglu (tre gol in comproprietà) l’Inter alla finale di coppa. Il letargo però ha le sue giustificazioni: la crisi di assestamento, per un 22enne in arrivo dal campionato croato, è più che comprensibile. In più, Petar si è rotto una mano il primo giorno di febbraio dopo uno scontro con Baschirotto. Sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura con l’inserimento di una placca, Sucic ha nascosto la notizia, e giocato sul dolore. Possibile che ne sia stato condizionato. Con un anno in più e la mano a posto, potrà certamente migliorare. PROSPETTO