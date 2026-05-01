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Probabili formazioni Serie A della 35^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

A San Siro l’Inter può festeggiare il titolo aritmetico davanti al proprio pubblico e ritrova Lautaro Marinez tra i convocati per la sfida conto il Parma. Non c’è però solo l’eventuale festa per i nerazzurri che vincendo non si dovrebbero preoccupare dei risultati delle rivali in classifica. Per quel che riguarda la zona rossa ci sono sfide davvero delicate con allenatori che sperano di recuperare qualche elemento utile. Ovviamente anche la lotta per la Champions League resta d’attualità: Como-Napoli è una sfida di cartello che potrebbe dirci tanto sulle chance di rimonta della squadra di Fabregas. Insomma, come sempre, il menù è ricco e interessante visto che mancano solo 4 giornate alla conclusione del campionato

Volge al termine anche la stagione fantacalcistica e c’è tanta richiesta di notizie. Tifosi e fantamanager s’interrogano, la squadra di Sky Sport è pronta a dare risposte. Il nostro team di inviati è già al lavoro per risolvere ballottaggi e aggiornarci su recuperi o forfait. Ecco quindi la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Pisa-Lecce, venerdì ore 20:45

Pisa

  • Durosinmi si, Tramoni no. Questa la situazione-disponibilità in attacco in vista del Lecce. Tramoni è alle prese con uno stiramento mentre Durosinmi, che si era allenato a parte per quasi tutta la settimana, è recuperato
  • In mediana Marin non ci sarà nemmeno questa settimana, al pari di Denoon. Vural settimana scorsa era partito nella formazione titolare e proverà a mantenere il posto
  • Dietro c’è ballottaggio tra Bozhinov e Calabresi. In attacco Moreo è sicuro del posto mentre Meister se la gioca con Stojilikovic


Lecce

  • Di Francesco ritrova Thiago Gabriel al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontato. Si ricompone quindi la linea con Siebert al centro e con Danilo Viega e Gallo sulle corsie esterne
  • Resta in dubbio Pierotti che per tutta la settimana non si è allenato con il resto dei compagni. La rifinitura, in questo senso, sarà decisiva
  • Camarda è tornato ad assaggiare il campo. Proprio in attacco per i giallorossi ci sono i più grandi dubbi. Se Pierotti non dovesse farcela ecco N’Dri pronto all’uso mentre la crisi del gol delle punte lascia aperto ogni scenario possibile


Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli Bozhinov; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilikovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tramoni, Denoon, Marin


LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gaspar, Berisha, Sottil, Fofana

1/10

Udinese-Torino, sabato ore 15

Udinese

  • Assenza importanti in casa bianconera con il centrocampo in emergenza: Ekkelenkamp è in forse per un problema alla caviglia che non sembrava grave ma forse è meglio non rischiare. Out Piotrowski. Miller e Zarraga si scaldano
  • Non rientra nemmeno Keinan Davis: l’attaccante ballava tra Torino e Cagliari ma a questo punto tutto è rimandato. Davanti ci sono varie alternative. Possibile maglia per Bukas
  • Il ritorno di Karlstrom dalla squalifica non significa automaticamente titolarità: questo perché anche il capitano dell’Udinese è più che acciaccato


Torino

  • Novità di formazione in vista per i granata: D’Aversa ha detto che Ismajli e Zapata probabilmente salteranno l’impegno di Udine ma le brutte notizie non sono finite qui
  • Pedersen non è al meglio mentre Adams è stato fermato da una ditrazione parziale del retto femorale. Davanti quindi potrebbe ritagliarsi uno spazio importante Kulenovic
  • In mediana Casadei vorrebbe ritrovare posto ma Ilkhan lotterà fino all’ultimo. Dietro chance per Marianucci ma occhio anche a Maripan. 


Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Miller, Kamara; Atta, Zaniolo; Buksa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zanoli, Zemura, Davis, Bertola, Piotrowski

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Kulenovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aboukhlal, Zapata, Anjorin, Ismajli, Adams

2/10
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Como-Napoli, sabato ore 18

Como

  • Sono arrivate rassicurazioni sulle condizioni di Nico Paz dopo il cambio richiesto di settimana scorsa. Il talento argentino sarà quindi regolarmente al suo posto sabato all’ora dell’aperitivo
  • Discorsi ancora apertissimi in difesa. Non sarebbe una sorpresa vedere il Como a 3 dietro. Vojvoda e Sergi Roberto sono tornati col gruppo squadra. Assente il solo Addai
  • Punta di riferimento sarà il solito Douvikas con Diao a destra e Baturina che resta in pole sull’altro versante. Difficile infatti che Rodriguez possa spodestare il compagno di reparto


Napoli

  • Nella rosa di Antonio conte è pronto a rientrare Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro esce dall’infermeria e salvo sorprese partirà dalla panchina contro il Como
  • La formazione anti-Como sarà presumibilmente molto simile a quella ammirata contro la Cremonese ma in difesa dovrebbe toccare a Beukema
  • Nuova panchina per Anguissa vista la titolarità in mediana di Lobotka e McTominay. Gutierrez può essere confermato sulla corsia sinistra con Spinazzola pronto a gara in corso


Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas

Squalificati: nessuno


Indisponibili: Addai

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Neres, Lukaku, Vergara

3/10

Atalanta-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Atalanta

  • La sconfitta contro il Cagliari era figlia dello sforzo fatto in semifinale di Coppa Italia. Palladino in vista del Genoa dovrebbe cambiare qualcosa in quasi tutti i reparti
  • In difesa ad esempio torna d’attualità l’eventuale titolarità di Hien. A rischio titolarità c’è Djimsiti che però potrebbe essere dirottato facendo riposare qualcun altro
  • In mediana pronto a tornare Ederson al fianco però di Pasalic che è in vantaggio su De Roon. Assente Bernasconi, tocca a Zappacosta a sinistra. Sulla trequarti dubbio Zalewski-Raspadori


Genoa

  • De Rossi ha fatto chiarezza sulle condizioni di Ekuban e Baldanzi. Il primo è recuperato visto che si allena con il resto dei compagni da qualche giorno. Il secondo invece non sarà a disposizione
  • Sul problema occorso a Bijlow, sostituito alla fine del primo tempo per un fastidio al polpaccio, gli esami hanno escluso problemi seri e quindi possiamo darlo per recuperato
  • Ballottaggio in corsia tra Sabelli e Martin. In mezzo, Amorim spera di restare titolare ma il duello con Messias non è affatto facile da vincere. Probabile turno di riposo per Vazquez. In pole c’è Zatterstrom 


Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacostai; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Bernasconi

GENOA (3-5-2): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Frendrup, Amorim, Masini, Ellertsson; Colombo, Ekhator


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cornet, Baldanzi

4/10
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Bologna-Cagliari, domenica ore 12:30

Bologna

  • Italiano perde per un paio di settimane Joao Mario, vittima di uno stiramento. In attacco però torna a disposizione Bernardeschi che si è riaggregato al gruppo rossoblù
  • A metà settimana però sono arrivate brutte notizie da Cambiaghi che starà ai box per almeno 3 settimane. Rowe invece è tornato in gruppo
  • In difesa lotta per una maglia anche Lorenzo De Silvestri. In mezzo al campo dovremmo vedere Pobega con Ferguson e Freuler mentre in porta potrebbe toccare a Pessina


Cagliari

  • I protagonisti della vittoria sull’Atalanta non recuperano per la trasferta di Bologna. Sia Mendy che Borrelli hanno accusato problemi muscolari, al pari di Rodriguez che potrebbe però stringere i denti
  • Pavoletti ha chiuso la propria stagione dopo essere stato sottoposto ad operazione al ginocchio. E’ caccia quindi al partner di Esposito là davanti. Folorunsho avanzato, Belotti, Kilicsoy ma anche Trepy sono in lizza
  • Palestra, dopo la panchina per scelta tecnica dell’ultimo turno, torna a presidiare la corsia destra rossoblù. Deiola e Adopo saranno ai lati di Gaetano


Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skorupski, Dallinga, Cambiaghi, Rowe, Joao Mario

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti, Mazzitelli, Borrelli, Mendy

5/10

Sassuolo-Milan, domenica ore 15

Sassuolo

  • Terminate le giornate di squalifica, torna a disposizione Mimmo Berardi che ritroverà ovviamente una maglia nel tridente con Pinamonti (rientrato in gruppo)  e Laurientè
  • Difficile che Grosso modifichi qualcosa in mediana a meno che non voglia ributtare nella mischia Vranckx contro la sua ex squadra
  • In difesa invece può tornare Garcia dal primo minuto sulla sinistra. Il toto portiere infine vede sempre Turati avanti


Milan

  • Allegri perde Modric da qui a fine stagione dopo la frattura complessa allo zigomo. Jashari é favorito su Ricci in mezzo al campo
  • Qualche riflessione sulle corsia sinistra. Bartesaghi resta avanti ma Allegri potrebbe anche scegliere di schierare Estupinian
  • In difesa si andrà avanti con il trio Tomori, Gabbia e Pavlovic. Davanti Leao con Puslisic anche se qualche altra opzione è sempre d'attualità


Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Romagna, Bakola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Modric

6/10
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Juventus-Verona, domenica ore 18 su Sky Sport

Juventus

  • Impegno sulla carta non proibitivo per i bianconeri che potrebbero ancora gestire l’infiammazione al tendine di Yildiz. Per quel che riguarda Vlahovic, il serbo deve rimettersi in piena condizione e quindi va ancora dosato
  • E’ tornato invece in gruppo Khephren Thuram che quindi è regolarmente a disposizione e si candida per un posto in mediana
  • Con David davanti, McKennie dovrebbe agire da esterno destro. Yildiz in ogni caso pare farcela per un posto nell'XI di partenza con Boga destinato alla panchina


Verona

  • In difesa mancherà lo squalificato Valentini. Bella-Kotchap, rientrato settimana scorsa, è alle prese con un problema alla spalla
  • Altro caso da monitorare è quello di Orban: dopo l’esclusione nell’ultimo match, la punta potrebbe essere reintegrata. Ovviamente la decisione spetta a Sammarco, di comune accordo con la società
  • Le soluzioni per l'attacco restano tre: Suslov alle spalle di Bowie. Lo scozzese in tandem con Sarr oppure supportato da Harroui

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cabal, Milik

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie


Squalificati: Valentini

Indisponibili: Serdar, Mosquera, Oyegoke

7/10

Inter-Parma, domenica ore 20:45

Inter

  • Chivu si prepara a festeggiare il titolo al Meazza contro la sua ex squadra e con un Lautaro in più. Il capitano è pronto a tornare al fianco di Thuram dal primo minuto
  • Assenti certificati sia Calhanoglu che Luis Henrique. A destra dovrebbe tornare dal primo minuto Dumfries dopo la titolarità di Darmian a Torino
  • In mezzo le chiavi del centrocampo saranno affidate a Zielinski con dubbio Sucic-Mkhitaryan come mezzala col secondo favorito


Parma

  • Le recenti prestazioni di Elphege possono portare a pensare a una sua eventuale titolarità? Al momento Cuesta non va per questa via
  • Anche in mediana non dovrebbero essere previste rotazioni con Keita che avrà ai propri lati Nicolussi Caviglia e Benrabé
  • In difesa c'è un solo dubbio legato al terzo di sinistra. Circati e Troilo paiono sicuri. Valenti reclama spazio ma deve battere la concorrenza di Ndiaye


Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luis Henrique, Calhanoglu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frigan, Cremaschi

8/10
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Cremonese-Lazio, lunedì ore 18:30

Cremonese

  • Jamie Vardy resta un grosso punto di domanda. Dovesse farcela, l'inglese partirebbe dalla panchina
  • Davanti Bonazzoli è la costante. Con lui pare destinato a tornare dall'inizio Sanabria
  • A destra resta con il muso avanti Floriani Mussolini. In mezzo Grassi e Payero sperano ma per il momento difesa e centrocampo dovrebbero essere gli stessi visti settimana scorsa


Lazio

  • Già da inizio settimana si sono rivisti in gruppo sia Gila che Zaccagni. Difensore e punta sono quindi almeno arruolabili per Cremona. Poi starà a Sarri decidere la loro gestione in vista della finale di Coppa Italia
  • Out Cataldi per un problema al pube. In mediana quindi possibile nuova maglia da titolare per Partic ma occhio a Taylor che ha la febbre
  • A sinistra è lotta tra Nuno Tavares e Luca Pellegrini con quest'ultimo reduce dalla rete contro l'Udinese. Più sicurezze per ora sulla titolarità di Maldini

Probabili formazioni

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Moumbagna

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni

Squalificati: Cancellieri

Indisponibili: Provedel, Furlanetto, Cataldi

9/10

Roma-Fiorentina, lunedì ore 20:45

Roma

  • Dopo circa 45 giorni è tornato a disposizione Manu Koné. Smaltita la lesione alla coscia, il centrocampista dovrebbe riassaggiare il campo
  • L'idea è quello di ributtarlo subito nell'XI titolare ma in caso di panchina da parte di Koné, ci sarebbe Pisilli vista la squalifica di El Aynaoui
  • Celik non è al 100% ma conta di esserci. In alternativa Gasperini può ricorrere a Rensch. Dybala può partire dall'inizio. Assente Zaragoza per un'infiammazione al ginocchio


Fiorentina

  • Nella linea difensiva della squadra di Vanoli c’è il ritorno di Pongracic che ha scontato il turno di squalifica. Sono tornati in gruppo Parisi e Gosens. Nessun problema per Balbo, uscito anzitempo settimana scorsa
  • Filtra un certo ottimismo anche per quel che concerne il rientro di Piccoli mentre Moise Kean ha chiesto e ottenuto un permesso. Quindi non ci sarà
  • Davanti per ora si va verso la soluzione Gudmundsson punta con Harrison e Solomon ai propri lati a meno che un ristabilito piccoli dia le giuste garanzie


Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

Squalificati: El Aynaoui

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini, Zaragoza

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lamptey, Fortini, Kean

10/10
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