Introduzione

A San Siro l’Inter può festeggiare il titolo aritmetico davanti al proprio pubblico e ritrova Lautaro Marinez tra i convocati per la sfida conto il Parma. Non c’è però solo l’eventuale festa per i nerazzurri che vincendo non si dovrebbero preoccupare dei risultati delle rivali in classifica. Per quel che riguarda la zona rossa ci sono sfide davvero delicate con allenatori che sperano di recuperare qualche elemento utile. Ovviamente anche la lotta per la Champions League resta d’attualità: Como-Napoli è una sfida di cartello che potrebbe dirci tanto sulle chance di rimonta della squadra di Fabregas. Insomma, come sempre, il menù è ricco e interessante visto che mancano solo 4 giornate alla conclusione del campionato



Volge al termine anche la stagione fantacalcistica e c’è tanta richiesta di notizie. Tifosi e fantamanager s’interrogano, la squadra di Sky Sport è pronta a dare risposte. Il nostro team di inviati è già al lavoro per risolvere ballottaggi e aggiornarci su recuperi o forfait. Ecco quindi la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A