Prima degli ultimi 90 minuti del campionato di B l'unica certezza è la promozione del Venezia. Frosinone e Monza si giocano il la seconda promozione diretta, ma i primi — grazie al successo sul campo della Juve Stabia e alla contemporanea sconfitta del Monza a Mantova — potranno salire in A conquistando un solo punti nel prossimo match casalingo contro il Mantova. Dietro il Palermo è sicuro del quarto posto finale. Catanzaro, Modena e Juve Stabia certe dei playoff, mentre per l'ottava piazza sarà una volata fra Avellino, Cesena, Mantova e — più indietro — Carrarese e Sampdoria. In questo momento l'Avellino è in vantaggio negli scontri diretti contro il Cesena e il Mantova.

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