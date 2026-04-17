Introduzione
Dopo i risultati della 33^ giornata l'Inter ha un vantaggio di 12 punti sulle dirette inseguitrici, Napoli e Milan, e ne mancano solo 4 per l'aritmetica del titolo. Ma i nerazzurri possono vincere lo scudetto già nel prossimo weekend col Torino (live domenica alle 18 su Sky e NOW): ecco come
Quello che devi sapere
La situazione dopo la 33^ giornata
L'ultimo weekend di campionato ha ulteriormente avvicinato l'Inter allo scudetto. 3-0 casalingo al Cagliari e vantaggio aumentato sul Napoli (battuto in casa dalla Lazio per 0-2) a 12 punti, alla pari del Milan, protagonista della vittoria esterna per 0-1 sul Verona. 15, invece, i punti che restano in gioco da qui a fine stagione: ciò significa che ne bastano 4 ai nerazzurri nelle prossime 5 giornate per l'aritmetica (in caso di primo posto a pari merito, ricordiamo, si giocherebbe lo spareggio). Ma con una serie di incastri la squadra di Chivu potrebbe già festeggiare il titolo nel prossimo turno di Serie A, quando sarà ospite del Torino (domenica alle 18 live su Sky e NOW).
La classifica dopo 33 giornate
- Inter: 78 punti
- Milan: 66 punti
- Napoli: 66 punti
- Juventus: 63 punti
Scudetto alla 34^ giornata: le combinazioni
Campione d'Italia nella prossima giornata? Sì, è possibile, ma prima partiamo dalle condizioni minime: l'Inter, nella trasferta di Torino in programma domenica alle 18, deve ottenere un risultato positivo, quindi almeno un pareggio, mentre una sconfitta renderebbe impossibile lo scudetto già domenica a prescindere dal risultato degli avversari.
La seconda condizione per avere l'aritmetica del titolo contro i granata è che il risultato dei nerazzurri sia 'migliore' rispetto a quello di Napoli e Milan. Dunque se l'Inter pareggia, per lo scudetto è necessario che la squadra di Conte (impegnata venerdì contro la Cremonese) e quella di Allegri (di scena nel big match contro la Juve domenica alle 20.45) perdano entrambe. Se la capolista dovesse, invece, ottenere i tre punti, basterà che le due inseguitrici non facciano lo stesso: una sconfitta e anche un pari sarebbero sufficienti. Una sola vittoria tra Napoli e Milan rimanderebbe automaticamente il discorso alla settimana successiva.
Scudetto alla 35^ giornata: le combinazioni
Come citato in precedenza, basteranno 4 punti da qui alla fine ai ragazzi di Chivu per avere la certezza del tricolore. Ciò significa che, se l'aritmetica non dovesse arrivare contro il Torino, potrebbero festeggiare davanti al proprio pubblico contro il Parma (domenica 3 maggio alle 20.45), avendo il destino nelle proprie mani. Ipotizzando un successo contro i granata, diventerebbe sufficiente un punto per rendere il vantaggio sulle avversarie incolmabile, a prescindere dai loro risultati. Ma attenzione: il Napoli, ospite del Como sabato alle 18, e il Milan, protagonista sul campo del Sassuolo domenica alle 15, giocano prima dell'Inter. Se entrambe dovessero perdere i nerazzurri sarebbero campioni d'Italia prima ancora di scendere in campo.
Ovviamente il discorso sarebbe rimandato qualora fosse l'Inter, nella 34^ giornata o in quella successiva, a perdere punti in classifica rispetto alle avversarie.
I calendari di Inter, Napoli e Milan
Il calendario dell'Inter (78 punti):
- Torino-Inter (domenica 26 aprile, ore 18, 34^ giornata)
- Inter-Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, 35^ giornata)
- Lazio-Inter (weekend 9-10 maggio, 35^ giornata)
- Inter-Verona (weekend 16-17 maggio, 35^ giornata)
- Bologna-Inter (weekend 23-24 maggio, 35^ giornata)
Il calendario del Napoli (66 punti):
- Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, 34^ giornata)
- Como-Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, 35^ giornata)
- Napoli-Bologna (weekend 9-10 maggio, 36^ giornata)
- Pisa-Napoli (weekend 16-17 maggio, 37^ giornata)
- Napoli-Udinese (weekend 23-24 maggio, 38^ giornata)
Il calendario del Milan (66 punti):
- Milan-Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, 34^ giornata)
- Sassuolo-Milan (domenica 3 maggio, ore 15, 35^ giornata)
- Milan-Atalanta (weekend 9-10 maggio, 36^ giornata)
- Genoa-Milan (weekend 16-17 maggio, 37^ giornata)
- Milan-Cagliari (weekend 23-24 maggio, 38^ giornata)