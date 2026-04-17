Campione d'Italia nella prossima giornata? Sì, è possibile, ma prima partiamo dalle condizioni minime: l'Inter, nella trasferta di Torino in programma domenica alle 18, deve ottenere un risultato positivo, quindi almeno un pareggio, mentre una sconfitta renderebbe impossibile lo scudetto già domenica a prescindere dal risultato degli avversari.



La seconda condizione per avere l'aritmetica del titolo contro i granata è che il risultato dei nerazzurri sia 'migliore' rispetto a quello di Napoli e Milan. Dunque se l'Inter pareggia, per lo scudetto è necessario che la squadra di Conte (impegnata venerdì contro la Cremonese) e quella di Allegri (di scena nel big match contro la Juve domenica alle 20.45) perdano entrambe. Se la capolista dovesse, invece, ottenere i tre punti, basterà che le due inseguitrici non facciano lo stesso: una sconfitta e anche un pari sarebbero sufficienti. Una sola vittoria tra Napoli e Milan rimanderebbe automaticamente il discorso alla settimana successiva.