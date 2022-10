Inter, il bilancio dopo 4 anni di presidenza Zhang

Il manager classe 1991 di Nanchino è il presidente nerazzurro dall’ottobre del 2018, quando ha preso il posto dell’indonesiano Erick Thohir. Sotto la sua guida l’Inter è tornata a vincere lo scudetto e a partecipare regolarmente alla Champions, dove ha appena raggiunto gli ottavi di finale per la seconda edizione consecutiva. E sulle voci di vendita della società smentisce: "Non sto parlando con nessun investitore". Ecco il percorso dell'Inter sotto la sua gestione, anno per anno

ZHANG: "L'INTER NON È IN VENDITA"