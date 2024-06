Inter, Marotta presidente: la giornata in diretta

Giuseppe Marotta sarà nominato oggi presidente dell'Inter dal nuovo consiglio di amministrazione che si riunisce per la prima volta dopo il cambio di proprietà. "Grazie Oaktree per la fiducia dimostrata - le prime parole di Marotta -. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell'Inter"