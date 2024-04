Segnare dalla panchina è possibile? No, non lo è. Eppure l’Inter campione d’Italia ha un centravanti in panchina che è stato decisivo almeno quanto Lautaro Martinez. Si tratta di Simone Inzaghi: sono pochissimi gli ex numeri 9 che hanno avuto successo da allenatore. Per arrivare all’ultima ex prima punta che ha vinto uno scudetto da allenatore bisogna tornare indietro di oltre trent’anni…

