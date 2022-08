Dopo una stagione amara senza titoli in bacheca, la Juventus torna a caccia dello scudetto con un mercato che ha portato in bianconero due campioni di livello mondiale a parametro zero. Sarà il primo anno senza capitan Chiellini, da digerire anche l'addio a Dybala. Colpi, maglie, calendario, uomini-chiave: tutto ciò che c’è da sapere sulla Juve per la stagione 2022-23