Due grandi colpi in entrata a parametro zero, mentre la cessione di Demiral all'Atalanta porta 20 milioni nelle casse dei bianconeri. Lasciano, da svincolati, Dybala, Chiellini e Bernardeschi. Tutto il mercato della Juventus, tra acquisti e cessioni, in questa sessione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE