E con il gol al Genoa - che gli ha permesso di andare in doppia cifra in campionato per la sesta volta in carriera - Dybala ha anche raggiunto un altro risultato non indifferente. L'argentino è infatti arrivato a quota 82 reti in Serie A, superando Cristiano Ronaldo nella classifica dei marcatori bianconeri nel massimo campionato.



Ma considerando tutte le competizioni*, chi sono i migliori marcatori nella storia della Juventus? Ecco tutti quelli che hanno raggiunto la tripla cifra



*i dati considerano la Serie A a girone unico, ovvero dalla stagione 1929/30