Complice l'infortunio di Brozovic, sembra essere arrivato il momento per Asllani di prendersi il centrocampo dell'Inter. Pagato 14 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, il 20enne albanese si era subito imposto in Serie A nella passata stagione con la maglia dell'Empoli (segnando pure ai nerazzurri). Può coprire ruoli diversi, solo Brozo corre più di lui tra gli interisti in rosa. E ha già vinto... uno scudetto

L'INFORTUNIO DI BROZOVIC. LE NEWS