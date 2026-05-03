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il protagonista

Frontman, bandiera, eccezione: il solito anno di Lautaro

Paolo Condò

Per chi ancora ricorda gli anni d’oro della Serie A, quelli in cui i migliori giocatori del pianeta dovevano venire in Italia se volevano essere riconosciuti come tali, Lautaro Martinez rappresenta una sorta di incidente temporale, un viaggiatore da un’altra epoca che si è trovato a suo agio in questa, e vi è rimasto per la gioia di chi tifa Inter e per la soddisfazione di chi tiene ad alzare il livello del nostro campionato. 

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