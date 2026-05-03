Antonelli e il Venezia in A: "Non abbiamo mai perso la rotta"

Il Venezia torna in A dopo un solo anno, con una particolarità: essere riuscita a ripartire senza per forza rivoluzionare la rosa. “La linea è sempre stata quella, il nostro grande colpo è Stroppa”, racconta a Sky il ds Antonelli. “In Italia il talento c'è, dobbiamo essere bravi noi a valorizzarlo”
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