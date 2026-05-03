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l'intervista

Le neuroscienze cambiano lo sport: "Il cervello dei campioni è diverso"

Margherita Cirillo

Margherita Cirillo

©Getty

L'evoluzione dell'atleta passa anche attraverso le neuroscienze. “Il legame è sempre più stretto”, conferma Valentina Bianco, docente dell'Università di Pavia e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento. “I più grandi campioni reagiscono agli stimoli in maniera diversa. E possiamo allenarli”

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